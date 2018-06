Dünyanın en büyüğü günde 100 bin hastaya bakacak

Dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastane kompleksi olma özelliğine sahip Ankara Bilkent Şehir Hastanesi 'nin açılışı için geri sayım başladı.Önümüzdeki günlerde ilk bölümünün açılacağı dünyanın en büyük tek parçalı hastane kompleksinin nasıl işletileceğine ilişkin tüm ayrıntılar ortaya çıktı. Hastane, için yerli ve yabancı 8 banka 890 milyon euro proje finansman kredisi sağladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, şehir hastanesiyle ilgili merak edilenleri SABAH'a anlattı. İşte Gümüş'ün söyledikleri:İnşaat alanı tamamen bitti. Malzeme alımlarında sona yaklaşıldı. Taşınmada kaos çıkmaması için taşınmalar bölüm bölüm yapılacak. Şehir Hastanesi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi için çalışma yürütülüyor.6 kuleden oluşacak. Zübeyde Hanım, Zekai Tahir, Numune, Ulucanlar, Yüksek İhtisas, Dış Kapı Hastanelerinin isimleri her kulede yaşatılmaya devam edecek.Her kulenin altında kendine ait otopark olacak.Şehir Hastanesi kampüsü içinde kalan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi de ilk taşınan binalardan birisi olacak. Eski bina ise yıkılarak kampus alanı içine dahil edilecek.Her kule 600 yataktan oluşacak. Toplam 3 bin 600 yataklı olacak.Günlük 100 bin kişilik akış bekleniyor.6 kulenin alt katı bitişik ameliyathane ve yoğun bakım servisi olarak hizmet verecek.Her kule için bir başhekim görevlendirilecek. Doktor ve hemşirelerle ilgili işlemler ilgili başhekim tarafından yürütülecek. Toplam 6 başhekim atanacak.İdari işlemler için bakanlıktan bir CEO görevlendirilecek. Hizmet satın alınan şirkettin de idari bir üst müdürü olacak.Şirket ile bakanlık 25 yıllık kontrat imzalayacak.Yönetim kontratında her türlü gecikme işlemi için karşılıklı penaltılar uygulanacak. Sağlık cihazının kaç dakika içinde tekrar işleme girmesinden, arızalı lambanın yapımına kadar tüm detaylar kontrat içinde yapılacak.İkili anlaşmazlıklar için Beyaz Masa kurulacak. Her türlü sorun bu masaya getirilecek.İkili çözümsüzlük olursa hukukçu finansçılar devreye girecek. Çözüm olmazsa bakanlığa başvurulacak. Bakanlık da çözemezse tahkime gidilecek.Temizlik, yemek, çamaşırhane, otopark, hasta yönlendirme gibi hizmetler için bin 500 personel çalışacak. Metro hastane içine kadar girecek.Yeni yol yapım çalışması sona ermek üzere.Hastaneye gelişlerde, hasta ve hasta yakınına yol gösterici personel görevlendirilecek.Kadın doğum, çocuk, ortapedi, geriatri, fizik tedavi, kalp, akciğer, dahili bilimler branşlaşacak. Türkiye 'nin en özellili ameliyatları ve en ileri teknoloji sağlık hizmetleri burada verilecek.