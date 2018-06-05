ARAP ülkesi Ürdün'de Uluslararası Para Fonu'na (IMF) karşı yapılan ayaklanma sonucu Başbakan Hani el-Mulki istifa etti. Ülkede tartışmalı vergi yasası protestoları hız kesmedi. Amman'da binlerce kişi Bakanlar Kurulu binası önünde toplandı. Güvenlik güçlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgede eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı. Eylemde Hani el-Mulki hükümetinin azledilmesi ve parlamentonun feshedilmesi talep edildi. Bunun üzerine Başbakanı Hani el-Mulki, tartışmalı vergi yasasına karşı düzenlenen yoğun protestolara daha fazla direnemedi ve istifasını verdi. Mulki'nin yerine Ömer el-Rezzaz geçici başbakan olarak atandı. Kral Abdullah'ın Ömer el Rezzaz'dan yeni hükümeti kurmasını istediği açıklandı. Rezzaz, Mulki'nin hükümetinde Eğitim Bakanı olarak da görev yapmıştı. Geçtiğimiz hafta görüşülen yasa tasarısına göre çalışanlar üzerindeki vergi gelirleri en az yüzde 5, şirketler üzerindeki vergiler ise yüzde 20 ile 40 oranında arttırılıyor. Ülkede ocak ayından itibaren temel gıda fiyatlarında birçok kez fiyat artışı yapılmıştı. Amman yönetimi IMF'den 2016 yılında üç yıllık kredi ve 723 milyon dolar almıştı.
Çalışanlar üzerindeki verginin yüzde 5 artırılması, vatandaşları sokağa döktü. Halk, bakanlık binasını bastı.
Çalışanlar üzerindeki verginin yüzde 5 artırılması, vatandaşları sokağa döktü. Halk, bakanlık binasını bastı.
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