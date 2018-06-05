Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Külliye'de yapımı devam eden bölümleri gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşatı devam eden bölümlerde incelemelerde bulundu.
Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , külliye
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