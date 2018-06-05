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Erdoğan, 'deki inşaat çalışmalarını inceledi

, Cumhurbaşkanlığı si'nde inşatı devam eden bölümlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliyedeki inşaat çalışmalarını inceledi


Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı si'nde emeklilerle bir araya geldiği iftar programının ardından Başbakan Binali Yıldırım ile Külliye'de yapımı devam eden bölümleri gezdi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 03:35
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