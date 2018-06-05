ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, Türk cephesinin yaptığı açıklamayı teyit etti. Üst düzey yetkilinin Pompeo ve Çavuşoğlu'nun üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının terör örgütü YPG'nin bölgeden çekilmesini ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasını içerdiğini söyledi.

ABD'li yetkilinin, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" şeklinde konuştuğu ifade edildi.