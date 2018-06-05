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'nden kritik Münbiç açıklaması

Dışişleri Bakanı 'nun dün ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği kritik ziyaretin ve alınan kararların ardından bugün ABD'li üst düzey bir yetkiliden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

ABDden kritik Münbiç açıklaması

'nden üst düzey bir yetkili, Türk cephesinin yaptığı açıklamayı teyit etti. Üst düzey yetkilinin Pompeo ve Çavuşoğlu'nun üzerinde mutabık kaldığı yol haritasının terör örgütü YPG'nin bölgeden çekilmesini ve bölgede yerel yönetim oluşturulmasını içerdiğini söyledi.

ABD'li yetkilinin, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 16:55
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