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Genç cerrah kaza kurbanı

Genç cerrah kaza kurbanı
Erzurum'da Opr. Dr. İbrahim Afşin Öztürk (33) önceki gün iftar dönüşü otomobili ile TIR'a arkadan çarptı. Feci şekilde hayatını kaybetti. Kısa sürede başarılı operasyonlarla adından söz ettiren ve hastanede çok sevilen evli ve 1 çocuk babası Opr. Dr. İbrahim Avşin Öztürk'ün ölümü, yakınlarını ve hastanedeki arkadaşlarını yasa boğdu. Öztürk'ün cenazesi memleketi 'ya gönderildi.

FURKAN NEHRİ
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