Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta maden işçileri ile iftar programında buluştu. Erdoğan proramın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ereğli'ye geçeceğiz. Çay-sohbet yapacağız. Çay-sohbet ile de muhabbetimizi artıracağız. Ankara'ya devam edeceğiz. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz, çözümü milletimizde arıyoruz. Yıl sonuna kadar bin önümüzdeki yıl ona ilave ile böyle bir alım müjdesini verdik. " dedi.





Erdoğan, " Biz yapamayacağımızı vaad etmeyiz. Biz ithali durduracağız. Maaliyeti biraz yüksek olabilir ama hiç olmazsa bizim cari açığımızı körüklemez. Bunun adımını atıyoruz. Ciddi bir mesafeye de geldik. Amacımız enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynakları kullanmaktır. Geçtiğimiz 16 yılda eğitim masraflarını bütçede bir numaraya çıkardık. Enerji sektöründe gerekli insan kaynağını oluşturmak için eğitime yatırımlar da yaptık. Kömür madenciliğimizi daha ileriye taşımak için yeni yollar, yeni stratejiler geliştirdik. Kömür üretiminin yanı sıra sosyal imkanları da geliştirerek Zonguldak'ın ihya olmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir. Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık" dedi.

Erdoğan, "Teröristi cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem'e millet yanıtı verecektir." dedi.