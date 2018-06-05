Milyonlarca vatandaş gözünü imar barışına dikti. İmar barışı ne zaman çıkacak? İmar barışına nasıl başvurulur? e-Devlet'ten imar barışı başvurusu nasıl yapılır? İmar barışı başvuruları ne zaman başlayacak? gibi soruların cevaplarını bekliyor. İşte imar barışı ile ilgili detaylar...

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Özhaseki, "Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor. İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." ifadesini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları açıkladı. İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları;

* Yapı kayıt işlemleri e-devletten yapılacak



* İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrı merkezler kuruyoruz. İnternet ortamında kayıt yapanlar için sorun yok ama internetten kayıt yaptıramayacak olanlar için merkezler olacak

* Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor



* Kat mülkiyetlerinde binada oturanların tamamının rızası gerekecek. Bize herkesin imzası alınıp başvuru yapılabilecek.



* Türkiye'de söz konusu barış kapsamına girecek hane sayısının 15 milyon adet olduğunu tahmin ediyoruz.





* (İmar barışı) Toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inanıyoruz.

* (İmar Barışı düzenlemesi) Üç tane istisnası var. Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası.



* 2017 ekim ayına kadar yapılmış ne kadar inşaat varsa uydudan bakılacak

* Okulların bahçelerinin altının otopark olması bana göre doğru. Hem okula gelir sağlar. Otopark için okul idaresinin izin vermesi lazım. Yer uygun değilse zaten yapılamaz. Okula giriş kapısından ters istikametten yapılacak otoparkın hiçbir çocukla alakası olmaz. Okulun bahçesinin altına iki kat yapılabilir. Çocuğun bile görmeyeceği bir yerden aracın çocuğa zararı yok.

