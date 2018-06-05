Dışişleri'nden açıklama: Silahlar alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile mutabakata varılan Münbiç'teki yol haritasını açıkladı



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;



MÜNBİÇ'TEN SONRA NE OLACAK?



Uygulama safhasında terör örgütü YPG Münbiç'ten çekilecek. Münbiç modeli tamamlandıktan sonra bunu diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatımız da bu da var.

ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

."YPG'NİN SİLAHLARI ELİNDEN ALINACAK"



YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Çekilmeyle süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak.

Atacağımız adım esasen hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. O yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Her iki tarafta da bu kararlılık var.



"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE OLMAYACAK"



Münbiç yol haritası... Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak.



Münbiç yol haritası.. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz. 6 ayı bulmayacak, daha yarısını olmayacak bir süreç diyoruz.



"BİZ SDG BİLMEYİZ! BİZİM GÖZÜMÜZDE YPG/PKK AYNIDIR"

Şu anda Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer şehirlerlere doğru yol haritamızı uygulamaya başlayacağız. İşte o zaman ABD'nin tavrı belli olur. YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik.



Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz.



"MÜNBİÇ'TE 4'LÜ İŞBİRLİĞİ OLACAK"



YPG/PKK terör örgütüdür. Terör örgütlerine bir şehri teslim edemeyiz. Ağırlıklı Arap olan yerlerde yönetimde ve güvenlikte Araplar olacak. Diğer tarafta çoğunluk Kürtse YPG/PKK dışındaki Kürtler olacak.

İlk etapta YPG/PKK'lılar ayrılacak, ayrılırken de silahları alınacak. Fırat'ın doğusuna gidecek.

Burada dörtlü bir iş birliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil'in de düşmanıdır.



SURİYE'DEKİ İSTİKRAR SÜRECİ



Bizim yapacağımız çalışma Suriye'nin istikrarı için tamamlayıcı bir çalışma. Astana süreci ile ateşkesi tesis ettik. Soçi süreci yine Cenevre sürecini destekleyici bir adımdı. Burada ise terör örgütünün kontrol ettiği bir bölgeyi bu terör örgütünden kurtarıp bölgeyi terörden arındırıp istikrara kavuşturma var.

POMPEO İLE GÖRÜŞMESİNDE KONUŞULAN FETÖ SORUŞTURMASI

Bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuzu, bu konuda da iş birliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği gibi konularda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik.

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