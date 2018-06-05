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gemisi 'e demirledi

'de son hazırlıkları tamamlanan Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi "" Antalya Limanı'na demir attı. Gemi ’de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.

Fatih gemisi Akdenize demirledi

Yaklaşık 5 gün önce İzmit Körfezi'nden, 'de yapılacak derin sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi '' Antalya'ya ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı derin sondaj için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce 'ndan geçerek İzmit Körfezi'ne ulaşmıştı.

6 AY SÜREN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan hareket ederek 'ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı.

PETROL ARAMASI YAPACAK

Antalya açıklarına demir atan ve 'Deepsea Metro-2' olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz'de devam eden petrol arama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 12:54
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