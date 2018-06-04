Zahide Yetiş’ti

Televizyon ekranları bu kez akıllara durgunluk veren bir vurgunla sallandı. Dolandırıcıların hedefi Zahide Yetiş'in programıydı. Buna göre Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı. Bu ikili söz konusu doktorlara "Rezervasyon Akdi" isimli bir form yolladı. Hekimlere "Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız" diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.
DOKTORLAR YAKALATTI
Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Bardakçı ile Şendağ, zanlıların oyununu bozdu.
Haşmet Bardakçı
Fatih Şendağ
Dilek YAMAN
DOKTORLAR YAKALATTI
Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Bardakçı ile Şendağ, zanlıların oyununu bozdu.
Haşmet Bardakçı
Fatih Şendağ
Dilek YAMAN
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