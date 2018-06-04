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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Tele tutuklama!
  2. Sıla’sını savdı!

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Dolandırıcı karı-koca “Sizi ’in programına çıkaracağız” diyerek hekimleri kandırdı. Onlardan para aldı. Ünlü sunucu durumu anladı. Savcının kapısını çaldı. Zanlılar hakkında 10’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Zahide Yetiş’ti
Televizyon ekranları bu kez akıllara durgunluk veren bir vurgunla sallandı. Dolandırıcıların hedefi 'in programıydı. Buna göre Onur Ü. ve Fadime C. isimli karı-koca ünlü doktorları kandırdı. Bu ikili söz konusu doktorlara "Rezervasyon Akdi" isimli bir form yolladı. Hekimlere "Sizi Yetiş'in programına çıkartıcağız" diye vaatlerde bulunup paralarını aldı. Ancak ünlü doktor ve Fatih Şendağ oyunu anladı. Durumu hemen Yetiş'e anlattı. Yetiş de savcılığın kapısını çaldı.

DOKTORLAR YAKALATTI
Yetiş, adını kullanarak dolandırdığı insanlardan haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Onur Ü., bir medya kuruluşunda çalıştığını, kendisinin programlara çıkartmak için konuk ayarladığını anlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Onur Ü. ile eşi Fadime C. hakkında mağdur doktorlara ulaşarak haksız kazanç temin ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri ileri sürülerek 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


Bardakçı ile Şendağ, zanlıların oyununu bozdu.


Haşmet Bardakçı


Fatih Şendağ


Dilek YAMAN
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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