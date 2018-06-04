15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios "Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar" dedi.

MÜSTAKİL BİR EVE GÖTÜRÜLDÜLER

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, 18 aylık tutukluluk sürelerini dolduğu gerekçesiyle tahliye edildikten sonra, daha önce tahliye edilen binbaşı Ahmet Güzel, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, yüzbaşı Abdullah Yetik ve yüzbaşı Ferudun Çoban'ın da kaldıkları Atina yakınlarında müstakil bir eve götürüldüler.

İLTİCA HAKKI TANINACAK

Darbeci askerlerden Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanındı. Özkaynakçı "mülteci" sıfatıyla Yunan makamlarının kendisine verecekleri belgeleri bekliyor. Binbaşı Ahmet Güzel kendisine tanınan iltica hakkının Danıştay'dan onaylanmasını bekliyor. Diğer 6 darbeci ise iltica komisyonunun kararlarını bekliyorlar. Yunan Danıştay'ının Özkaynakçı için verdiği iltica hakkı tanınması kararı diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil edecek. Dolayısıyla Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere de iltica hakkı tanınacak.