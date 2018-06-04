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darbeci askerleri tahliye etti

Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinde tutulan 4 darbeci asker 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

Yunanistandan skandal karar!

15 Temmuz darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 'cü askerin avukatlarından Omiros Zelios "Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 Asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar" dedi.

MÜSTAKİL BİR EVE GÖTÜRÜLDÜLER

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, 18 aylık tutukluluk sürelerini dolduğu gerekçesiyle tahliye edildikten sonra, daha önce tahliye edilen binbaşı , yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, yüzbaşı Abdullah Yetik ve yüzbaşı Ferudun Çoban'ın da kaldıkları Atina yakınlarında müstakil bir eve götürüldüler.

İLTİCA HAKKI TANINACAK

Darbeci askerlerden Özkaynakçı'ya tanındı. Özkaynakçı "mülteci" sıfatıyla Yunan makamlarının kendisine verecekleri belgeleri bekliyor. Binbaşı Ahmet Güzel kendisine tanınan iltica hakkının Danıştay'dan onaylanmasını bekliyor. Diğer 6 darbeci ise iltica komisyonunun kararlarını bekliyorlar. Yunan Danıştay'ının Özkaynakçı için verdiği iltica hakkı tanınması kararı diğer 7 darbeci asker için de emsal teşkil edecek. Dolayısıyla 'a kaçan 8 darbeci askere de iltica hakkı tanınacak.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 18:00
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