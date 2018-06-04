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  1. Yunanistan'dan skandal karar!

'daki yı kınadı

, 'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleşen yı kınayarak Afganistan'a başsağlığı diledi.

Türkiyeden o saldırıya kınama

Bakanlık, Kabil'de bugün yaşanan ya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"AFGAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI, YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"
Kabil'de din alimlerinin bir toplantısına yapılan bombalı saldırı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost hükümetine ve kardeş Afgan halkına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 18:57
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