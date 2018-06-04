Van mitinginde Muharrem İnce'ye şok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Van mitinginde şok yaşadı. Sosyal medyadan aldığı gazla meydanlara inip, dikkat çekici açıklamalar yaparak gündeme gelmeye çalışan Muharrem İnce'ye ilgi son derece düşük oldu.

Van halkı CHP'nin cumhurbaşkanı adayına yüz vermedi, mitinge katılımın oldukça az olduğu görülürken coşkusun düşük olması da dikkat çekti.



Alanı kalabalık göstermek için ellerinden geleni yaptılar

Muharremn İnce'nin twitter hesabından açısı ayarlanarak çekilmiş fotoğrafları paylaşarak alanın kalabalıkmış gibi gösterildiği görülürken, meydanın diğer taraflarından çekilen fotoğraf ve videolar Van mitingine katılımın oldukça düşük olduğunu gözler önüne serdi.