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Vicdansızlar

’da 83 yaşındaki kadın, dilenmeyi reddetti. Oğlu ve gelini tarafından dövülerek hastanelik edildi

Vicdansızlar
Annesini dilendirmeye çalışan vicdansız evlat, olumsuz yanıt aldı. ı feci şekilde dövdü. Bu kadarına da pes dedirtecek olay 'da yaşandı. Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali yakınında darp edilmiş halde bulunan 83 yaşındaki Elif P., vatandaşlar tarafından otogar polisine götürüldü. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, Adana Ceyhan'dan Samsun'a geldiklerini belirtti. Kendisini oğlu ve gelininin darp ettiğini söyleyen Elif P. "Benden dilenmemi istediler. Ben de dilenmeyince oğlum ve gelinim beni dövdüler" diye konuştu. Tedavisi tamamlanan Elif Nine, Samsun Şiddet Önleme Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Feci şekilde dövülen yaşlı kadın yürümekte zorlandı.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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