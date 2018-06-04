Konuşan Ağaçlar Projesi teknoloji çevreyle buluşturuyor

İstanbul genelindeki yeşil alan, koru ve parklardaki ağaç türlerinin tanınması (yaşı- anavatanı, özellikleri gibi) ve korunmasına yardımcı olacak Konuşan Ağaçlar Projesi, verileri tek merkezde toplayarak bilimsel bir veri tabanı olma özelliği oluşturuyor.

Ağaç türlerine yönelik bilincin gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunacak, ağaç türleri hakkında kamuoyunu bilinçlendirecek Konuşan Ağaçlar Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

KONUŞAN AĞAÇLAR PROJESİ

Proje kapsamında, İstanbul genelinde (Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası) yeşil alan, koru ve parklarda dikimi yapılan toplam 62 adet yaygın ağaç türünün web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla tanıtımı yapıldı.

Söz konusu projeye, http://www.konusanagac.com/ web sitesi ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın ücretsiz bir hizmeti olan Konuşan Ağaçlar Mobil Uygulaması üzerinden erişilebilmektedir. Uygulamalarda İstanbul'daki ağaçların tür adları, fotoğrafları ve ağaçların özelliklerine ilişkin detaylı bilgi sunuluyor.

GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLAR UNUTULMADI

İster her ağaç için özel olarak oluşturulan kare kod yardımıyla, ister web sitesi aracılığıyla İstanbul'un ağaçlarına ilişkin detaylı bilgiye yazılı ve görsel olarak ulaşılabiliyor.

Uygulama görme engelli vatandaşlar için de seslendirme özelliği taşıyor. Bu sayede, görme engelli vatandaşların da bilgiye her hangi bir engel olmadan erişmesi mümkün olacak.

PİLOT UYGULAMA GÖZTEPE 60. YIL PARKI'NDA BAŞLADI

Proje, ilk olarak Göztepe 60. Yıl Parkı'nda uygulanmaya başlandı. Anadolu ve Avrupa yakasındaki park ve korularda da sistemin yaygınlığı artırılıyor.

Ayrıca, İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen saksı ağaçlar da projeye dahil edildi.