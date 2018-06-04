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'cülerin avukatı heyetinde

'nin Gülen'in iade dosyalarını incelemek üzere oluşturduğu heyette 'cü tutukluların savunmalarını yapan 'ın da olduğu ortaya çıktı.

FETÖcülerin avukatı CHP heyetinde

'nin elebaşı 'in iade dosyasını incelemek üzere oluşturduğu heyette ilginç bir isim dikkat çekti.

CHP heyeti Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat ve Avukat Efe Dikbıyık'tan oluşuyordu.

CAN ERZİNCAN TV'DE SIK SIK PROGRAMLARA KATILMIŞ

Heyette yer alan avukat Erol Aras'ın bazı Fetullahçı şüphelilerin avukatı olduğu gibi aynı zamanda FETÖ'nün yayın organı olduğu bilinen 'de sık sık programlara katıldığı belirlendi.

Ankara Bara Başkanlığı'na bir dönem aday olan Aras'ın bu programlarda Fetullahçı yayın organının tezlerini destekleyen açıklamalar yaptığı görüldü.

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinden 2 Eylül 2016 günü Aras'ı "Cemaatin hedefindeki avukat FETÖ davasında" şeklinde haber yaptığı da belirlendi.

Habere göre, Aras'ın FETÖ şüphelilerinin vekaletlerini aldığını söylüyor fakat suç örgütüyle irtibatı olduğunu anladığı kişilerin müdafiliğinden çekileceğini kaydediyor.

CHP Cumhurbaşkanı adayı , FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili 'nın etkili bir başvuru yapmadığını ortaya atmış, Bakanlık Muharrem İnce'nin bu sözlerini yalanlayan belgeleri açıklamıştı. Daha sonra Bakanlıkça CHP'ye çağrı yapılarak iade dosyasının CHP tarafından incelenebileceği belirtilmişti.

Sabah

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 14:42
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