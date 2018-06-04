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Başbakan Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu! başvuru tarihi ne zaman?

Başbakan Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. başvuruları için 8 Haziran'ı işaret eden Yıldırım başvuru sürecinin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım Ankara'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. için başvuru tarihini açıklayan Yıldırım, milyonlarca ailenin İmar Barışı'ndan yararlanacağını söyledi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 12:47
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