Başbakan Yıldırım Ankara'da düzenlenen Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu. İmar Barışı için başvuru tarihini açıklayan Yıldırım, milyonlarca ailenin İmar Barışı'ndan yararlanacağını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu! İmar Barışı başvuru tarihi ne zaman?
Başbakan Binali Yıldırım Çevre Yatırımları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. İmar Barışı başvuruları için 8 Haziran'ı işaret eden Yıldırım başvuru sürecinin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.
Etiketler: Binali Yıldırım , imar barışı
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