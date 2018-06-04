24 Haziran 2018 milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti projelere dönelik vaatlerde bulunurken, muhalefet kanadı ise "yıkmak, durdurmak, satmak" odaklı kampanya yürütüyor.

CHP, NÜKLEERİ DURDURACAĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için önemli virajlardan biri olan nükleer santral projelerini durduracağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca konuyla ilgili, "Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."açıklaması yaptı.



TEK VAATLERİ DURDURMAK



Muharrem İnce Türkiye'nin dev projelerini tek tek durduracağını açıkladı. Yerli otomobil için zaman kaybı diyen ince bu projeyi de devam ettirmeyeceğini söyledi. Aynı yıkım ittifakının diğer üyeleri de "TRT'yi satacağım, AK Parti'nin tüm projelerini durduracağım" açıklamaları yapmışlardı.