;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler ile buluştu

Genel Başkan 'ndan 'nükleeri durduracağız' açıklaması

24 Haziran seçimleri yaklaşırken yıkım ittifakının iptal, satma, durdurma vaatlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Genel Başkan da iktidara geldiklerinde Akkuyu ve i projelerini iptal edeceklerini açıkladı

CHPnin nükleeri durduracağız vaadi

24 Haziran 2018 milletvekili ve seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı ve projelere dönelik vaatlerde bulunurken, muhalefet kanadı ise "yıkmak, durdurmak, satmak" odaklı kampanya yürütüyor.

CHP, NÜKLEERİ DURDURACAĞINI AÇIKLADI
Cumhuriyet Halk Partisi, 'nin bağımsızlığı için önemli virajlardan biri olan projelerini durduracağını açıkladı.

Genel Başkan konuyla ilgili, "Akkuyu ve nükleer enerji santrallerini, uluslar arası yükümlülükler dahilinde iptal edeceğiz."açıklaması yaptı.

TEK VAATLERİ DURDURMAK


Türkiye'nin dev projelerini tek tek durduracağını açıkladı. Yerli otomobil için zaman kaybı diyen ince bu projeyi de devam ettirmeyeceğini söyledi. Aynı yıkım ittifakının diğer üyeleri de "'yi satacağım, AK Parti'nin tüm projelerini durduracağım" açıklamaları yapmışlardı.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 21:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar