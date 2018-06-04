Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman dağıtılacak?

Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren okulların kapanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının son ders zili o tarihte çalacak...

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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018'de sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline girecek.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi dönem sonunda öğrencinin genel not ortalamasına göre verilen belgelerdir. Eğer öğrencilerin ders notlarının tamamı sisteme girilmişse takdir ve teşekkür alıp alamadıklarını öğrenmeleri için yıl sonu başarı puanına bakmaları gerekir. Her dönem sonunda bu puan değişir. Yıl sonu başarı puanı eğer;

70,00-84,99 arasında ise öğrenci teşekkür belgesi almaya,

85,00-100 arasında ise öğrenci takdir belgesi almaya hak kazanmış demektir.

Bu iki belgenin dışında okulda davranışları beğeni toplayan öğrenciler ve kulüplerde aktif olan öğrenciler de onur belgesi almaya hak kazanırlar.