;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sağlık Bakanlığı'ndan Baykal açıklaması

Adli en az lise mezunu 200 personel alımı! Başvuru şartları neler?

Adli , Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımlayarak çok sayıda pozisyonda i alımı yapacağını açıklamıştı. Kurum tarafından yayımlanan ilana başvuru süreci 4 Haziran itibariyle başladı. Kurumu farklı pozisyonlarda etmek üzere en az lise mezunu 200 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki başvuru şartları neler? Hangi kadrolar için alım yapılacak? İlana başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken hususları haberimizde aktarıyoruz.

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu 200 personel alımı! Başvuru şartları neler?

Adli geçtiğimiz günlerde bir ilan yayımlayarak kadrosunda personel açığı bulunan kurum birimlerine i Seçme Sınavı puan sıralamasına göre memur alımı yapacağını duyurmuştu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda göre en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanında, 10 farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı ve bu pozisyonlar için kurumun 200 personel ı sağlayacağı açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanında yer alan açık pozisyonları sizlere aşağıda aktarıyoruz.

Kurum, Sağlık Personeli (Otopsi): 38, Sözleşmeli Büro Personeli: 41, Teknisyen (Kimya): 5, Teknisyen (Atölye): 11, Makina Mühendisi: 8, İnşaat Mühendisi: 3, Fizik Mühendisi: 7, Kimyager: 24, Hizmetli: 27, Şoför: 7, Biyolog: 3, Laborant: 18, Hemşire: 2, İnfaz ve Koruma Memuru: 6 alımı yapacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında adayların kurum tarafından talep edilen genel ve özel koşullara haiz olmaları isteniyor. Bu koşullar arasında tüm adaylar tarafından talep edilen genel başvuru koşullarına ek olarak yukarıda yer alan 20 pozisyon için belirlenen özel koşullarda bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu memur alım ilanına başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 01 Ocak 1981 ve sonrası doğmuş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmaması, 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, Kamu haklarından mahrum olmaması, Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olması.

Kurum adaylardan ayrıca tüm pozisyon için ayrı ayrı belirlediği eğitim şartının ve alım yapılacak unvanın gerektirdiği özel şartların sağlanması gerektiğini duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN?

Söz konusu ilana başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. Başvurular Adli Tıp Kurumu resmi sitesi www.atk.gov.tr üzerinden yapılacaktır. sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Etiketler: , , , , ,
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 12:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar