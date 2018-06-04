Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu 200 personel alımı! Başvuru şartları neler?

Adli Tıp Kurumu geçtiğimiz günlerde bir ilan yayımlayarak kadrosunda personel açığı bulunan kurum birimlerine Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralamasına göre memur alımı yapacağını duyurmuştu. Kurum tarafından yayımlanan ilanda göre en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği pozisyonlar bulunuyor.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanında, 10 farklı pozisyonda personel alımı yapılacağı ve bu pozisyonlar için kurumun 200 personel istihdamı sağlayacağı açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan memur alım ilanında yer alan açık pozisyonları sizlere aşağıda aktarıyoruz.

Kurum, Sağlık Personeli (Otopsi): 38, Sözleşmeli Büro Personeli: 41, Teknisyen (Kimya): 5, Teknisyen (Atölye): 11, Makina Mühendisi: 8, İnşaat Mühendisi: 3, Fizik Mühendisi: 7, Kimyager: 24, Hizmetli: 27, Şoför: 7, Biyolog: 3, Laborant: 18, Hemşire: 2, İnfaz ve Koruma Memuru: 6 alımı yapacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında adayların kurum tarafından talep edilen genel ve özel koşullara haiz olmaları isteniyor. Bu koşullar arasında tüm adaylar tarafından talep edilen genel başvuru koşullarına ek olarak yukarıda yer alan 20 pozisyon için belirlenen özel koşullarda bulunuyor.

Adli Tıp Kurumu memur alım ilanına başvuru yapacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 01 Ocak 1981 ve sonrası doğmuş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması, 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmaması, 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması, Kamu haklarından mahrum olmaması, Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olması.

Kurum adaylardan ayrıca tüm pozisyon için ayrı ayrı belirlediği eğitim şartının ve alım yapılacak unvanın gerektirdiği özel şartların sağlanması gerektiğini duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL VE NE ZAMAN?

Söz konusu ilana başvurular 4 Haziran 2018 günü saat 10:00'da başlayıp 22 Haziran 2018 günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir. Başvurular Adli Tıp Kurumu resmi sitesi www.atk.gov.tr üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.