Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay evleniyor

Oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen sevgilisi Ali Atay ile evlilik kararı aldı.
MÜJDEYİ VERDİLER
Çiftin, yakın bir tarihte evleneceklerini aile büyüklerine ve dostlarına müjdeledikleri öğrenildi. Uzun zamandır Ali Atay'la birlikte olan Kaya, geçtiğimiz günlerde, "Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için" demişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.