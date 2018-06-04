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ile sevgilisi evleniyor

'nın beş yıldır birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen sevgilisi ile evlilik kararı aldığı öğrenildi.

Hazal Kaya ile sevgilisi Ali Atay evleniyor

Oyuncu , beş yıldır birlikte olduğu oyuncu ve yönetmen sevgilisi ile evlilik kararı aldı.

MÜJDEYİ VERDİLER
Çiftin, yakın bir tarihte evleneceklerini aile büyüklerine ve dostlarına müjdeledikleri öğrenildi. Uzun zamandır Ali Atay'la birlikte olan Kaya, geçtiğimiz günlerde, "Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için" demişti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 09:40
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