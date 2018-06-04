Alınan bilgiye göre, Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurtcebe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
Kurtcebe'nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
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