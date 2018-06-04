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Erdoğan'a hakaret eden karikatürist tutuklandı

Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karikatürist , dün ’da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yakalanmıştı. Kurtcebe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğana hakaret eden karikatürist tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Fethiye 2. , Erdoğan'a hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Kurtcebe, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Kurtcebe'nin, 2015 yılında çizdiği karikatürlerle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 17:07
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