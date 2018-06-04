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Kendini affetme yetkisine sahip

Kendini affetme yetkisine sahip
ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Başkanın federal soruşturmalara karşı "sonsuz" bir gücü olduğunu ve herhangi bir durumda kendisini de affetme yetkisi bulunduğunu söyledi. Öte yandan Trump'ın geçen yıl iptal ettiği iftar yemeğini bu yıl vereceği öğrenildi.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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