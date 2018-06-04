Amerikalı işadamı Warren Buffet (87), 80 milyon dolarlık servetiyle dudak uçuklattı. Buffett'la öğle yemeğine çıkmanın bedeli de işadamının servetine yakışır seviyelere ulaştı. San Francisco merkezli "Glide" isimli hayır kuruluşuna destek vermek için yapılan açık artırmada Warren Buffett'la öğle yemeği yemek için verilen teklif 25 bin olardan 3.3 milyon dolara çıktı. 3.3 milyon dolarlık rakam, Buffett'la yemeğe çıkmak için 18 yıldır verilen üçüncü en yüksek rakam olarak hafızalara kazındı. Buffett'la yemek için en fazla ödenen ücret 2012 ve 2016 yıllarındaki 3.46 milyon dolardı. "Glide" isimli organizasyon için 2000 yılından bu yana Buffett ile yemek organizasyonları düzenleniyor ve son 18 yılda toplam 29 milyon dolar para toplandı.
Parayı Warren yemeği yer
Etiketler: Warren Buffett , san francisco
- 04 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.