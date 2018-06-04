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Parayı Warren yemeği yer

Parayı Warren yemeği yer
Amerikalı işadamı Warren Buffet (87), 80 milyon dolarlık servetiyle dudak uçuklattı. Buffett'la öğle yemeğine çıkmanın bedeli de işadamının servetine yakışır seviyelere ulaştı. merkezli "Glide" isimli hayır kuruluşuna destek vermek için yapılan açık artırmada Warren Buffett'la öğle yemeği yemek için verilen teklif 25 bin olardan 3.3 milyon dolara çıktı. 3.3 milyon dolarlık rakam, Buffett'la yemeğe çıkmak için 18 yıldır verilen üçüncü en yüksek rakam olarak hafızalara kazındı. Buffett'la yemek için en fazla ödenen ücret 2012 ve 2016 yıllarındaki 3.46 milyon dolardı. "Glide" isimli organizasyon için 2000 yılından bu yana Buffett ile yemek organizasyonları düzenleniyor ve son 18 yılda toplam 29 milyon dolar para toplandı.
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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