5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da, ÖDSGM tarafından yapıldı. Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

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BURSLULUK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre

hesaplanacaktır:

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

*İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

*Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

*Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart

sapması hesaplanır.

*Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

*Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

*Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

*Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

*Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları

değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk

hakkından da yararlanamayacaklardır.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.