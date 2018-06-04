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Çavuşoğlu ve Pompeo'dan kritik toplantı

Dışişleri Bakanı , Washington ziyaretinde Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmenin çok başarılı geçtiğini ifade ederken, Suriye'de terör örgütü YPG konusunda ilerlemenin sağlanacağını ifade etti. Çavuşoğlu ile Pompeo arasında yapılan görüşmede, Menbiç konusundaki yol haritasının onaylandığı aktarıldı.

Çavuşoğlu ve Pompeodan kritik toplantı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo arasındaki görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Çavuşoğlu, " Dışişleri Bakanı ile 'in yol haritası ve Suriye'yi görüştük" açıklamasını yaptı.

Görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritasının ele alındığı bildirildi. İki bakan arasındaki görüşmede ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin gündeme geldiği belirtildi.

Çavuşoğlu'nun, Pompeo görüşmesine ilişkin kısa süre içinde basın mensuplarına değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Bakan Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesi için dün geldiği Washington'da Türk toplumu ile iftara katılmış, burada yaptığı açıklamada, "iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın, Pompeo görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini" belirtmişti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 15:11
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