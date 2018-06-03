Otomobilde yerli bir marka yaratma hedefiyle yola çıkan Ortak Girişim Grubu'nu oluşturan 5 babayiğit, önemli bir aşamayı daha tamamladı. Şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar atıldı.

3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret"olarak belirlendi. 3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilmesi planlanan yerli otomobil projesini yürütecek şirkette, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Yerli otomobili yapacak şirketin başına dünyanın en başarılı Türk yöneticilerinden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.