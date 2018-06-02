;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yarış başladı!

'de ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

Bakan 'de düzenlenen iftar programına konuk oldu. 'ın katıldığı iftar sofrasına binlerce vatandaş akın etti.

Bakan Albayrak gençlerle bir araya geldi
ve Tabii Kaynaklar Bakanı iftarda İstanbul 'de ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan , " Gençlerin geleceğe dair umutları, beklentileri bizleri heyecanlandırdı. En güçlü motivasyonumuz gençlerimiz" dedi.


Bakan Albayrak'ın katıldığı iftar sofrasına binlerce vatandaş akın etti.



İŞ ADAMLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Albayrak Sancaktepe'de ayrıca iş adamları ve STK'larla da bir araya geldi. Albayrak, "24 Haziran'da milletimizin kararı, istikrarımızın sürmesinde , birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde yana olacak. Şüphemiz yok." dedi.









Etiketler: , , ,
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 01:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar