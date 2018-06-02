Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak iftarda İstanbul Sancaktepe'de ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Bakan Albayrak, " Gençlerin geleceğe dair umutları, beklentileri bizleri heyecanlandırdı. En güçlü motivasyonumuz gençlerimiz" dedi.
Bakan Albayrak'ın katıldığı iftar sofrasına binlerce vatandaş akın etti.
İŞ ADAMLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Albayrak Sancaktepe'de ayrıca iş adamları ve STK'larla da bir araya geldi. Albayrak, "24 Haziran'da milletimizin kararı, istikrarımızın sürmesinde , birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde yana olacak. Şüphemiz yok." dedi.
Bakan Albayrak'ın katıldığı iftar sofrasına binlerce vatandaş akın etti.
İŞ ADAMLARIYLA DA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Albayrak Sancaktepe'de ayrıca iş adamları ve STK'larla da bir araya geldi. Albayrak, "24 Haziran'da milletimizin kararı, istikrarımızın sürmesinde , birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde yana olacak. Şüphemiz yok." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.