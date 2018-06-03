Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Albay Ahmed el Cuburi, ABD askeri danışmanların katılımıyla, Irak ordusuna bağlı 15'inci Tugay ve 37'nci Alay'ın Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaştıklarını açıklamıştı.



İLÇE KAYMAKAMI DUYURDU

Cuburi, ABD'li ve Iraklı askerlerin sınır şeridine ulaşabilmek için Musul'un Sincar ilçesinden başlayıp Baac ilçesinin sahra bölgesindeki Um Ceris, Um ez-Ziban ve Tel Sıfuk köylerine girdikleri bilgisini paylaşmıştı. Iraklı askeri yetkili, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar Dağı'nda ise kalıcı askeri bölge kurmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Zamanlaması manidar bu açıklamanın asıl hedefinin ne olduğu çok kısa bir süre içinde ortaya çıktı. 11 Mart'ta başlatılan operasyonda TSK, Kuzey Irak'taki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan'ı için alan Bradost bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Kuzey Irak'ta TSK, 22 kilometre derinliğe ulaştı. Türk askerinin, Kandil'e açılan bölge olarak bilinen Barazgir Vadisi'ne de giriş yaptı.



TERÖRİSTLER GERİ DÖNECEK

ABD yönetiminin PKK'ya tüm desteklerine rağmen Mehmetçik hainleri darmadağın etti. ABD ise TSK'nın ilerleyişine önlem almak amacıyla harekete geçti. Sincar Kaymakamı Mehma Xelil, ABD'li bir askeri birliğin Sincar'da konuşlandığını açıkladı. Xelil "ABD ordusuna bağlı bir birlik Sincar Dağı sınırına gitti. Bu güç Çil Mera ve Sincar Dağı'na konuşlandı. Söz konusu güç bölgedeki siyasi istikrarı sağlamak için konuşlanmıştır" ifadelerini kullandı. ABD zırhlı araçlarla geldiği Sincar dağının eteğinde bulunan Domiz ve Beray bölgesine üs kuruyor. ABD'li birliğinin Sincar'da uzun süre kalacağı belirtilirken, bölgede ABD'li askerlerin yanı sıra PKK'lı teröristlerinde söz konusu bölgelere döneceği öğrenildi.



MEHMETÇİK ADIM ADIM İLERLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör soruşturması kapsamında tutuklanan PKK'nın siyasi kolu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yapanlara tepki gösterdi. Bakan Soylu, "6-7 Ekim olaylarında 53 insanımızı katledenleri dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu" dedi. Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde Mehmetçik'in operasyonlar düzenlediğini belirten Soylu, "Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.