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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Antalya'da göçmen faciası

Yalanları ince ince yayılıyor!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin bir televizyon kanalında, bayram için ülkelerine giden Suriyeli ler ile ilgili "Giden lerin arkasından kapıları kapatırım. Burası aşevi mi? Benim ülkemin insanları işsiz" açıklaması da mültecilerle ilgili asılsız iddiaların yeniden hortlamasına neden oldu. Benzer açıklamaları İYİ Parti Genel Başkanı de yaptı. gazetesinin haberine göre her gün paylaşılan binlerce iletide, Suriyeli mültecilerle ilgili akla hayale gelmeyen yalanlar gerçekmiş gibi sıralanıyor. İşte misafirlerimiz hakkında yazılan yalanlar:

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 10:58
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