;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yalanları ince ince yayılıyor!
  2. Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

'da göçmenlerin olduğu tekne battı

'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu 9 göçmen hayatını kaybetti.

Antalyada göçmen faciası

'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1'i kadın 5 kişi de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22'de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova'ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılan kaçakların teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Etiketler:
  • 03 Haziran 2018, Pazar 10:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar