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Yol Durumu
  1. Yalanları ince ince yayılıyor!

'da ve denetimi! Peş peşe durdurdular

'da ve uygulamalarını kullanarak yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne 87 bin 174 TL 29 yolcuya ise 9 bin 686 lira para cezası kesildi.

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Cumhurbaşkanı 'ın önceki gün ile ilgili sözlerinin ardından Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

Denetim noktalarından bir olan Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Sivil Trafik ekipleri caddeye giren UBER araçlarını ve motosikletlerini durdurdu. Kontroller sırasında uygulama üzerinden çalıştığı tespit edilen sürücülerin ehliyeti ve ruhsatları istenirken yolcuların ise kimlikleri kontrol edildi. Gerekli kontrollerinden ardından tespit tutanağı tutularak sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Yapılan denetimde 26 araç ve 3 motosiklet sürücüsüne "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle toplam 87 bin 174 TL ceza kesilirken 29 yolcuya ise "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle toplam 9 bin 686 TL para cezası yazıldı.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 11:18
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