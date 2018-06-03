Türbe ortada kaldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan ve Evliya Hasan-i Basri'nin türbesi olarak iddia edilen alan kentsel dönüşüm çalışmalarında yıkım kararı alınsa da yıkılamamıştı. Hasan-i Basri Mahallesi olarak geçen bölgede Yakutiye Belediyesi başlattığı kentsel dönüşümde türbe olarak bilinen bölgede birçok eski yapıyı yıkarak modern kentleşme için yeni binalar dikilmeye başladı. Tarihçiler tarafından Hasan-i Basri'nin hiç Erzurum'a gelmediği ve Basra'da mezarının bulunduğunu söylese de bölgede ki vatandaşlar 'Türbeyi yıktırmayız. Gerekirse nöbet tutarız' diyerek eylemler gerçekleşti. Yoğun baskı sonucu projeyi değiştirmek zorunda kalan Belediye Başkanı Ali Korkut "Halkımız bunu bilsin ki Hasan-ı Basri'nin mezarı Basra'da. Kendisi Erzurum'a hiç gelmemiştir. Projede değişlik yaptık. Söz veriyorum burası yıkılmayacak" diyerek olayları yatıştırmıştı. Aradan geçen 1 yılın sonunda türbe olarak inanılan bölgenin çevresi tamamen yıkıldı. Bölgede uzun binalar yükselmeye başladı. Türbe ise dev binalar arsında ilginç bir halde kaldı. Proje tamamlandıktan sonra türbenin nasıl görüleceği ise merak konusu.
FURKAN NEHRİ
FURKAN NEHRİ
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