;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çukur restoran
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

Spartakız

Seçimlerde Erdoğan’a destek olmaya karar verdi. Spartaküs gibi ayağa kalktı. bütün parayı hesabına gönderdi

Spartakız
Erdoğan , geçen hafta mitinginde kendisine çiçek veren 4 yaşındaki İlayda'yı kürsüye çağırdı. Yanaklarından öptü, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" diye şaka yaptı.


İlayda, "Tayyip dedemi çok seviyorum, para gönderdim" dedi.

Bunu hiç unutmayan İlayda da yemedi, içmedi, hatta uyumadı. Adeta Spartaküs gibi ayaklandı. 32 TL'sini çıkardı. Hepsini Erdoğan'a yolladı.Tarafını açıkladı.

SPARTAKÜS KİMDİR?
Trakyalı gladyatör... MÖ 73-71 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nu sarsan 3. Köle İsyanı'nın lideridir.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar