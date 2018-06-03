Erdoğan , geçen hafta Isparta mitinginde kendisine çiçek veren 4 yaşındaki İlayda'yı kürsüye çağırdı. Yanaklarından öptü, "24 Haziran'a kadar çok çalışacak mısın?" diye şaka yaptı.
İlayda, "Tayyip dedemi çok seviyorum, para gönderdim" dedi.
Bunu hiç unutmayan İlayda da yemedi, içmedi, hatta uyumadı. Adeta Spartaküs gibi ayaklandı. Kumbarasındaki 32 TL'sini çıkardı. Hepsini Erdoğan'a yolladı.Tarafını açıkladı.
SPARTAKÜS KİMDİR?
Trakyalı gladyatör... MÖ 73-71 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nu sarsan 3. Köle İsyanı'nın lideridir.
İlayda, "Tayyip dedemi çok seviyorum, para gönderdim" dedi.
Bunu hiç unutmayan İlayda da yemedi, içmedi, hatta uyumadı. Adeta Spartaküs gibi ayaklandı. Kumbarasındaki 32 TL'sini çıkardı. Hepsini Erdoğan'a yolladı.Tarafını açıkladı.
SPARTAKÜS KİMDİR?
Trakyalı gladyatör... MÖ 73-71 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nu sarsan 3. Köle İsyanı'nın lideridir.
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