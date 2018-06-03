LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SORU VE CEVAPLARI 2018 YAYINLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS'ye yaklaşık bir milyon öğrenci katılım sağladı. Zorlu sınavın ardından LGS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm gözler MEB'in resmi internet sitesine çevrildi. Türkçe, İnkilap Tarihi, Matematik, İngilizce, Fransızca, Almanca, Din Kültürü ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevapları YAYINLANDI.
TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN BİLİMLERİ LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI
Sınavda yer alan Türkçe, Matematik, Fen Bilimler LGS soruları başta olmak üzere tüm derslerin doğru ve yanlışlarını buradan kontrol edebileceksiniz. Eski adı ile TEOG soruları ilk olarak ve en kapsamlı şekilde ikinci oturumun
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık bir milyon kişinin merakla beklediği 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
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