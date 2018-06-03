İstanbul'da beklenen depremle ilgili kafa karıştıran açıklama





Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, şu an istatistiklere bakıldığında Türkiye'nin suskun bir deprem döneminde olduğunu vurgulayarak "Sadece 2 tane çok büyük deprem oldu. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yılda 7'den büyük depremlerin olabileceği arka arkaya olabileceği bir döneme girecek. Bizim çocuklarımız mutlaka bu büyük depremleri yaşayacaklar ve görecekler" ifadelerini kullandı.