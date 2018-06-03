;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Hükümetten Muharrem İnce'ye sert yanıt

için 'ye resmi davet yapıldı

’nin, ’dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD’li senatörlerin Türkiye’ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) ’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi.

'lerin ana üreticisi resmi davet yazısında, "Lockheed Martin olarak 2018 tarihinde Fort Worth'ta gerçekleştireceğimiz ' Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni'nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.

Etiketler: , , , ,
  • 03 Haziran 2018, Pazar 09:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar