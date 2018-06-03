F-35'lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, "Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth'ta gerçekleştireceğimiz 'Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni'nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız" denildi.
F-35 için Türkiye'ye resmi davet yapıldı
TÜRKİYE’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma füzeleri almasına tepki olarak bazı ABD’li senatörlerin Türkiye’ye verilmesine karşı çıktığı beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet, ilgili Türk makamlarına geldi.
Etiketler: Türkiye , Lockheed Martin , 21 Haziran , Rusya , F-35
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