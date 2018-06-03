Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın eşi olan Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.
Çiftlik Bank'tan tutuklanan Sıla Aydın tahliye edildi
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 14 Mart'ta tutuklanan Mehmet Aydın'ın eski eşi Sıla Aydın tahliye edildi.
Etiketler: Fatih Aydın , Sıla Aydın , Mehmet Aydın
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