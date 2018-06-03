Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın eşi olan Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.