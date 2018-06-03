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Çiftlik Bank'tan tutuklanan tahliye edildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 14 Mart'ta tutuklanan 'ın eski eşi tahliye edildi.

Soruşturmanın bir numaralı zanlısı 'ın eşi olan 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 10:54
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