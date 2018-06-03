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Yol Durumu
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Açık seçik dehşet

Açık seçik dehşet
Korkunç dün 'da meydana geldi. Ekrem Keskin'in kullandığı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazada te bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üst geçitten indirilen yaralılar sağ- lık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üst geçite çarpan kamyon vinç yardımıyla belediye ekiplerince çekildi. Bu sırada yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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