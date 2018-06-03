Korkunç kaza dün Ankara'da meydana geldi. Ekrem Keskin'in kullandığı kamyonun açık unutulan damperi, yol üzerinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Kazada üst geçitte bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Üst geçitten indirilen yaralılar sağ- lık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üst geçite çarpan kamyon vinç yardımıyla belediye ekiplerince çekildi. Bu sırada Konya yolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Açık seçik dehşet
- 03 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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