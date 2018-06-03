Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de taşınacak İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yerine 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıklamasının ardından ilgili kamu kurumları harıl harıl çalışmaya başladı. İstanbul Florya'daki devasa büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi'ne yönelik ilk kareye ulaşıldı.