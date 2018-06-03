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İşte Atatürk Havalimanı yerine yapılacak projesinden detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacağı duyurulan 'ne ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı , 29 Ekim'de taşınacak Atatürk Havalimanı'nın yerine '' yapılacağını açıklamasının ardından ilgili kamu kurumları harıl harıl çalışmaya başladı. İstanbul Florya'daki devasa büyüklükteki arazi için projeler çizilmeye başlandı. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri de önerilerini proje haline getirmeye koyuldu. 11.7 bin dönümlük havalimanı alanına yapılacak Millet Bahçesi'ne yönelik ilk kareye ulaşıldı.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 07:54
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