Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında 2021 yılında üretilmesi planlanan yerli otomobille ilgili detayları açıkladı. Buna göre, yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş olacak.

ALMANYA'DA EN İYİ 100 YÖNETİCİDEN BİRİ OLARAK SEÇİLMİŞTİ

2011 yılında Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Mehmet Gürcan Karakaş'ı Almanya'nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti.

BOSCH'UN KIDEMLİ BAŞKAN YARDIMCISIYDI

​Karakaş, Bosch firmasında ve Bosch'un son yıllarda artan başarısında çok önemli bir role sahipti. Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştı.

ASELSAN'DA MÜHENDİSLİK YAPTI

1965 doğumlu Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümünden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlamıştı. 1990 yılından bu yana ise Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürüyordu.

ERDOĞAN: KARAKAŞ'LA YOLA ÇIKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaş ile ilgili dün akşam canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şimdi yerli otomobilin başına Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız. Yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş'la yola çıkıyoruz."