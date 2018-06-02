MEB tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve isteğe bağlı girilen LGS saat 09.30'da başladı. Adaylar ilk oturumda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. Sözel bölüm sınavı 10.45'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl ilk kez uyguladığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başladı. Adaylar saat 09.30'da başlayan sınavda sözel bölümden 50 soruya 75 dakikada cevap verecek. İlk oturum olan sözel bölüm saat 10.45'te sona erecek. Sözel bölümde sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10'ar soru bulunuyor.

İlk oturumun ardından öğrenciler 45 dakika mola verecek. Bu zaman diliminde öğrenciler sınava girdikleri okuldan ayrılamayacaklar. LGS'nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS soru ve cevapları belli olduğu andan itibaren takvim.com.tr'den Liselere Giriş Sınavı soru ve cevaplarını öğrenebileceksiniz.