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Genelkurmay Başkanı , 'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile Genelkurmay Başkanı 'un Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Türkiye-ABD arasında kritik temas

Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile Genelkurmay Başkanı 'un Suriye'deki durumu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada, "İki komutan, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil Suriye konusunda devam eden görüşmelerini sürdürdüler." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD'yi "'nun kilit üyeleri" olarak niteleyen Ryder iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlü olduğunu kaydett

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 11:38
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