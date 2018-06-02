Tunceli'de PKK terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu 7 terörist, iki F-16 savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi.

Tunceli Valiliği, bölgede operasyona devam edildiğini bildirdi.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada;

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi