Vatandaştan Erdoğan'a tam destek! "Görmeyenlerin kalp gözü kör"

Seçim öncesi eski ve yeni Türkiye'yi karşılaştırdığı videosuyla sosyal medyada fenomen olan Ayşe Kota (66) SABAH'a konuştu. Kota "Hala 'Bu hükümet ne yaptı?' diyorlar. Bu hükümet ne yapmadı ki; bunu görmeyenlerin kalp gözleri kör. Evim Boğaz'a yakın olsaydı o tankların üzerine çıkar Türk bayrağını dikerdim. Vatanım ve milletim için önce ben çıkardım. FETO'culara Allah fırsat vermedi. Allah bir daha böyle hain ve halk düşmanı insanlara fırsat vermesin" dedi. Aslen Manisa Kırkağaçlı olan Kota, uzun yıllardır İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşıyor. Kota, serbest meslek sahibi babasının işi gereği yıllar önce İzmir'e taşındı. Evlendiğinde 16 yaşındaydı. Liseyi bırakmak zorunda kaldı. Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Beyza Sokak'taki eve gelin gitti. Eşi oto tamircisiydi. İSKİ'de çalışıp malulen emekli oldu. Daha 30 yaşındayken hastalanıp felç kaldı. Kota, eşini 2002'de kaybetti. Bir oğlu bir kızı var. Oğlu özel şirkette çalışıyor. Kızı ise kendisiyle yaşıyor. Kızından Elif adlı bir torunu var. İşte eski-yeni Türkiye'yi karşılaştıran Kota'dan satırbaşları:
- ELEKTRİK SU HEP KESİKTİ... Önceden evimizde 3 ay su akmıyordu. Sürekli elektrik kesilirdi. Şimdi su 1 saat kesilse hemen İSKİ'yi arıyoruz ve kısa sürede arıza gideriliyor. Elektriklerimiz asla kesilmiyor.
- CENAZELER... Bir cenazemiz olduğu zaman "Nasıl defnedeceğiz?" diye kara kara düşünüyorduk. Ölümüze ağlayamıyorduk. Şimdi bir telefonla cenazemiz alınıyor.
- MAAŞ KUYRUKLARI... Önceden kayınpederim Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın müdürü olduğu dönemde her ay "Maaş alamayacağız" korkusu yaşıyordu. Kaç kişi o maaş kuyruklarında öldü. Şimdi istediğim zaman gidip bankamatikten paramı alabiliyorum.
- HASTANE ÇİLESİ... Hastalanınca 3-4 kişi sabahın erken saatlerinde kuyruğa giriyorduk. Şimdi 65 yaş önceliği var. Önceden bunları Avrupa'da görür imrenirdik, hayal bile edemezdik. Kılıçdaroğlu döneminde pislik yuvası olan hastaneler şimdi 5 yıldızlı otel.
- BU NASIL KAFA... Köprü, insansız hava araçları, tanklar yapılıyor. "Niye yapılıyor?" diyorlar. Yerli arabamız yapılacak. "Niye yapılıyor?" diyorlar. Kanal İstanbul yapılacak. "Gelirsek iptal edeceğiz" diyorlar. Bu nasıl kafa? Bunlara karşı çıkan, bu ülkenin insanı olamaz. Dış güçlerin maşası olur.
- YAĞ-ŞEKER-TÜP... Bu ülkede kötü yönetim ve dış mihrakların müdahaleleri ile bir tüp, şeker, yağ, margarin, çay ve temel ihtiyaç maddelerini alamıyorduk. Ailece kuyruklara girip günlerce kuyrukta bir kilo iki kilo malzeme alıyorduk. Bir tüp geldiği zaman alkış yapıyorduk. Şimdi evimize geliyor.
- HERKESİN EVİ VAR... Evi olmayan kalmadı. Şimdi bayram öncesi bin TL ikramiye verilecek. Bu tip ödemeler emekliler için çok önemli en azından torunuma bir hediye bir harçlık ve ihtiyacıma ayırabileceğim. 1986 yılında emekli olan eşim 185 TL maaş alıyordu. Emekli kuyruğuna giriyorduk. Bardak gibi sıralanıyorduk. Bu çektiğimiz çile Cumhurbaşkanımızın ve hükümetin çalışmaları ile rahat bir ortama kavuşturuldu.
- İZMİR'İN ÇÖPÜ... İzmir'de oğlum, üç kardeşim ve yeğenlerim var. Belediye başkanının çalışmalarından memnun değiller. İstanbul'daki AK Partili Belediyelerin çalışmalarını özlemle anıyorlar. Çöpler alınmıyor, sular akmıyor, yollar rezil.
- TALAN EDERLER... Allahım bunlara fırsat vermesin. Eğer koalisyon olursa ki olmaması için dua ediyoruz çağ atlarken geri düşeriz. Ülkemizin kaynakları bu zihniyetliler tarafından talan edilir.
"ERDOĞAN'I ALNINDAN ÖPECEĞİM"
- ÜÇ ÇOCUK... Müslüman insanların artması ile Osmanlı İmparatorluğu'nun hortlamasından korkuyorlar.
- EZAN... CHP döneminde ezanı Türkçeleştirmişler. Babamlar Kuran'ı yarım bırakıp gizli gizli hayvanların ahırında okumuşlar. Böyle bir yönetimden gelen bizler bundan sonra öyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Köstek verenler ise her zaman kaybedecektir.
- SURİYELİLER... Üst katımda Suriyeliler oturuyor. Onlar ölümden kaçıp bize sığındı. Müslüman olan kendisine sığınanı misafir edip korur. Kılıçdaroğlu "Suriyelileri sınırdışı edeceğiz" diyor. Böyle bir açıklamayı insan olan yapmaz.
- KONTROLLÜ DARBE... "Kontrollü darbe" diyorlar. Darbenin kontrollüsü olmaz. Biz bir ay karakolların önünde Cumhurbaşkanımız için nöbet tuttuk. Erdoğan'ı gözüm açıkken görüp şu yaptığı hizmetler için binlerce teşekkür edip alnından öpeceğim. Allahım benim ömrümü ona versin. Böyle liderler yüz yılda bir gelir.
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