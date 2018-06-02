Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi.
Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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