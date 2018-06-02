;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yerli otomobilde detaylar belli oldu

'te polisleri taşıyan minibüs devrildi

'in Tatvan ilçesinde polisleri taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Bitliste polisleri taşıyan minibüs devrildi

Alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın Batman'daki mitinginden dönen Van'da görevli polisleri taşıyan minibüs, Tatvan-Van karayolu Yelkenli köyü yakınında devrildi.

Kazada yaralanan 16 polis memuru sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Sağlık Müdürü Koray Okur ile AK Parti Bitlis milletvekili adayı Cemal Taşar yaralı polisleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler:
  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 10:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar