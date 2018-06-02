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dolandırıcılığında Afyon başı çekti

Türkiye genelinde her geçen gün vakalarının sayısı artarken, banka kartı ve dolandırıcılığında Afyonkarahisar zirveye oturdu. Milyonlarca liralık vurgun yapan 20 çağrı merkezi kapatıldı.

Dolandırıcılık vakalarında o il başı çekti

Afyonkarahisar, Adli Sicil 2017 raporunda banka kartı ve dolandırıcılığı operasyonlarının en fazla yoğunlaşıp bilişim suçlarının en fazla görüldüğü il oldu. Bu ayrıntının arkasından ise şebekelerinin çifte vurgun planı çıktı. Birinci bölge illere komşu dördüncü bölge illerde kurulan çağrı merkezleri için devletin verdiği teşviki cebe indiren dolandırıcılar, üstüne bir de vatandaşı dolandırdı.

'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl hazırlanan Türkiye'nin suç raporu ve haritasında, 2017 verilerine göre Türkiye genelinde kasten adam öldürme ve yaralama gibi vücut dokunulmazlığı karşı suçlarında Karadenizbirinci sırada yer alırken, devlete ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ise GüneydoğuAnadolu bölgesi ön plana çıktı. Haritada en dikkat çeken veri ise "mala karşı işlenen suçlar" kapsamımda yer alan bilişim suçlarında Afyonkarahisar'ın birinci sırada yer alması oldu. 2017 yılında banka kartı ve call center (çağrı merkezi) operasyonlarının yoğunlaştığı il, bilişim suçlarının en fazla işlendiği il olarak kendisini gösterdi.

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi 09:20
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