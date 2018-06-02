Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da vatandaşlara hitap etti

Aksaray'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''16 Kasım'da Aksaray yine bize sahip çıktı. Bayburt ve Rize'Den sonra 3. oldu. Kadirşinaslığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Erdoğan geçmiş dönemlere atıf ile ''Sabahtan akşama fiyatların değiştiği, enflasyon oranlarının yüzde 100 'eri bulduğu bu kötü manzaraların tamamını ülkemiz geride bıraktı mı? Özal gibi siyasetçilerin fedakarlıkları ile Türkiye toplumsal barış ve ekonomik kalkınmada mesafe aldı. Ülkemiz prangalarını bu siyasetçiler döneminde kırmaya başladı. Türkiye on yıllardır hasretini çektiği reformalara bizim dönemimizde kavuştu.'' ifadelerini kullandı.





BAŞÖRTÜSÜ VURGUSU

Erdoğan ''AK Parti döneminde doğan bizim dönemimizde doğan gençlerimizin bu karşılaştırmayı muhakkak yapması gerekiyor, sağlık ve ekonominin yanında bu millete en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın da etkisi ile hak ve özgürlükler alanında enkaz devr aldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı? Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu en saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin öz vatanında parya. Benim kızlarım burada okula gidemedi. Kılık kıyafetinden dolayı mesleğini yerine getiremeyen, okula gidemeyen onbinlerce gencimizle karşılaştım. Bu devlet anlayışı ile karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış 'ben böyle şeyler yapmam'' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. İmama Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya Hu sana ne?'' ifadelerini kullandı. Başörtülü başörtüsüz bir bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizi kucakladık. Üniversite kapılarından baynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Başı açık örtülü yargıda emniyette devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu çalışyor'' dedi.

İNCE'YE İMAM HATİP CEVABI

Erdoğan ''İmtiyazları elinden alınanalar dışında Yeni Türkiye'den muzdarip olan yok'' dedi. Düne kadar İamma Hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar hayıflanıyor, daha dün kızlarımıza başka ülkeleri işaret edenler bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için uğraşıyor. Daha dün bidon kafalı diyen CHP zihniyeti sizin oyunuzu almak için 40 takla atıyor'' şeklinde konuştu.





AKSARAY'A HASTANE VE HIZLI TREN YATIRIMLARI

Cumhurbaşkanı ''Sağlıkta 400 yataklı devlet hastanesinin de aralarında olduğu 23 sağlık tesisi kazandırdık Aksaray'a. Devlet hastanemizi de 200 yataklı ek bina ile büyütüyoruz'' dedi. Erdoğan ''Ayrıca TOKİ tarafından Aksaray sanayi sitesinde küçük sanayi sitesi esnafımız için dükkanlar yapılacak'' dedi.

Erdoğan ''Antalya hızlı tren bağlantı yolu da programa alındı. Yakında ihalesini yapıyoruz. Kırıkkale-Niğde-Aksaray hızlı tren projesi de devam ediyor. 7 katrilyonluk projeyi 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca ''Aksaray için Antalya-Konya-Nevşehir hızlı tren hattı da 530 km uzunluğunda olacak ve onun da maliyeti 11.5 katrilyon'' dedi.

