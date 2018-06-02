Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da iftar programında konuştu.

Erdoğan ''24 Haziran seçimlerinde sadece ne yapabileceksek onu söylüyoruz. Yerli marka otomobil diyoruz, Kanal İstanbul diyoruz'' dedi.

Erdoğan ''Tank uydu füze ve dijital dönüşüm diyoruz. İhracat, ticaret diyoruz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İftira yalan ve sinsilikle milletimizin bir derdine derman olmak mümkün değildir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı İnce'nin ''apoletlerini sökeceğim'' sözleri için ''Metin Kemal paşamıza takmış. 'Erdoğan şu kadar komutanın apoletini sökmüş' diyor. Bana bak, biz terörist olanın apoletini söktük'' dedi. Erdoğan ''Siz teröristin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Zaten siz o teröristlerle Ankara'dan İstanbul'a kol kola yürüdünüz'' dedi.

Erdoğan ''Seçim meydanlarında rekabet başkadır, hizmette eşit davranmak başkadır. Ben milletimi seviyorum. Ayrım yok, yaradılanı yaradandan ötürü sevdik'' dedi.

Erdoğan ''Geçmişte(kampanyalar) kimlik siyaseti üzerinden yürüyordu şimdi demokrasi ve yatırımlar üzerinden yürüyor. Onların sırtında çok eski tarihlere giden sayısız kamburları utanç levhaları var'' dedi.