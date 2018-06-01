;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ATV, AHaber ve ASpor Mayıs ayında da birinci

hediye edilen tablosunu ters tuttu

'yı ziyaret eden , kendisine hediye edilen '' tablosunu ters tutarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muharrem İnce hediye edilen Elif tablosunu ters tuttu

24 Haziran sürecinde muhafazakar seçmene göz kırpan , gözle görülür bir değişim içine girdi.

HACI MUHARREM ÇALIŞMASI BOŞA ÇIKTI

Namaz kılıp, mitinglerde Kur'an-ı Kerim okutturan İnce, kendisine gençliğinde 'Hacı'dediklerini söylemişti.

Muharrem İnce'nin çizmeye çalıştığı muhafazakar cumhurbaşkanı adayı profili, ziyaretinde yerle bir oldu.

İnce, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nde kendisine hediye edilen, '' tablosunu mertek sanarak ters tuttu.


Etiketler: , ,
  • 01 Haziran 2018, Cuma 17:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar